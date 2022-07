Ondate di caldo eccezionale anche nell’emisfero Sud

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Arriva una nuova potente ondata diin Europa. Un flusso d’aria bollente è in risalita dall’entroterra algerino e presto interesserà l’Europa occidentale e parte di quella centrale. Si registreranno alte temperature con picchi di 45 gradi. Ma non accade solo in Europa: ilanomalo interessail Sudamerica dove non sembra voler arrivare l’inverno. Si registrano temperature fino a 25 gradi sopra la norma: con picchi di 37,8°C in Paraguay e 37,6°C a Tucuman, in Argentina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Stavolta, invece, ilrecord potrebbe risparmiare il Centro - Sud dove i valori diurni subiranno comunque degli aumenti ma senza toccare i valori registrati nelle precedentiafricane: per ...Ma non accade solo in Europa: ilanomalo interessa anche il Sudamerica dove non sembra voler arrivare l'inverno. Si registrano temperature fino a 25 gradi sopra la norma: con picchi di 37,8°C ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il caldo afoso potrebbe durare almeno una settimana. “Secondo le ultime proiezioni l'acuto di questa ennesima ondata di caldo africano potrebbe concretizzarsi nella prima parte della prossima ...