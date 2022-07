Non è andato a fuoco il «supermercato di Bill Gates che produceva carne sintetica» (Di martedì 12 luglio 2022) L’11 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato lo stesso giorno. Si tratta di un video accompagnato da questo commento, scritto dall’autrice del post: «Olanda. Gigantesco supermercato di Bill Gates che produceva carne sintetica (fatta in laboratorio) va a fuoco. Coincidenza?». Il video mostra un edificio in fiamme. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video mostra un incendio scoppiato nella notte di domenica 10 luglio ad Almelo, in Olanda, che ha completamente distrutto i locali appartenenti alla piattaforma di vendita online Picnic. Non ci sono state vittime e secondo i vigili del fuoco le cause dell’incendio non ... Leggi su facta.news (Di martedì 12 luglio 2022) L’11 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato lo stesso giorno. Si tratta di un video accompagnato da questo commento, scritto dall’autrice del post: «Olanda. Gigantescodiche(fatta in laboratorio) va a. Coincidenza?». Il video mostra un edificio in fiamme. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video mostra un incendio scoppiato nella notte di domenica 10 luglio ad Almelo, in Olanda, che ha completamente distrutto i locali appartenenti alla piattaforma di vendita online Picnic. Non ci sono state vittime e secondo i vigili delle cause dell’incendio non ...

Pubblicità

fanpage : Mario Draghi si è recato al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un confronto necessario… - Giorgiolaporta : Se a parti inverse qualcuno fosse andato al #Familyday con la foto della Bellanova in costume con scritto ‘piuttost… - enricoruggeri : Voce con il suo vibrato inconfondibile, grandi canzoni che hanno segnato un’epoca nella quale il pop era arte e mes… - NasiaPaolo : @marifcinter Un qualsiasi difensore decente costa dai 10 milioni in su, Gatti è andato alla Juventus dalla serie B… - matteozizola : @Joxh21 magari è uno andato via già prima, tipo Godín (non ne ho idea, immagino) -