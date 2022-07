MotoGP, Andrea Dovizioso: “Non c’è ragione per restare, quando fatichi non ti diverti” (Di martedì 12 luglio 2022) La carriera di Andrea Dovizioso in MotoGP sembra avviarsi verso la fine. Il veterano azzurro, ormai 36enne, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione nella classe regina del motociclismo. Al momento 22mo nel Mondiale in sella alla Yamaha RNF il forlivense non sta trovando assolutamente il ritmo giusto. Le sue parole al sito ufficiale della MotoGP: “Sicuramente non correrò in MotoGP il prossimo anno. Non c’è ragione per farlo. Ho sempre detto che non sarei rimasto se non fossi stato competitivo e non ho mai cercato una sella per il 2023 perché quando fatichi non ti diverti”. Prosegue: “Sono tranquillo, ho già fatto il test di cosa vuol dire restare fermi, non vorrei finire la stagione in questo modo, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) La carriera diinsembra avviarsi verso la fine. Il veterano azzurro, ormai 36enne, ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione nella classe regina del motociclismo. Al momento 22mo nel Mondiale in sella alla Yamaha RNF il forlivense non sta trovando assolutamente il ritmo giusto. Le sue parole al sito ufficiale della: “Sicuramente non correrò inil prossimo anno. Non c’èper farlo. Ho sempre detto che non sarei rimasto se non fossi stato competitivo e non ho mai cercato una sella per il 2023 perchénon ti”. Prosegue: “Sono tranquillo, ho già fatto il test di cosa vuol direfermi, non vorrei finire la stagione in questo modo, ma ...

