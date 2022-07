Mario Kart 8 Deluxe: la fase 2 del DLC potrebbe essere in arrivo (Di martedì 12 luglio 2022) Otto per otto fa (un capitolo migliore di quello per Nintendo) 64: la fase 2 del DLC di Mario Kart 8 Deluxe potrebbe essere quasi al via Solo Rosalinda sa quanto ci vorrà per un nono capitolo, ma se il DLC ha reso Mario Kart 8 Deluxe un ottimo antipasto sappiate che i camerieri stanno già provvedendo a portare la fase 2. Per chi non ricordasse uno dei tanti annunci-bomba del Nintendo Direct di febbraio, in poche parole da qui alla fine del 2023 ci aspettano 48 piste. Queste ultime contribuiranno fondamentalmente a raddoppiare i contenuti del gioco. Il titolo di base comprendeva i contenuti scaricabili dell’ottavo episodio uscito su Wii U. Ora, però, le dodici coppe da quattro piste ciascuna stanno per ospitarne ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 luglio 2022) Otto per otto fa (un capitolo migliore di quello per Nintendo) 64: la2 del DLC diquasi al via Solo Rosalinda sa quanto ci vorrà per un nono capitolo, ma se il DLC ha resoun ottimo antipasto sappiate che i camerieri stanno già provvedendo a portare la2. Per chi non ricordasse uno dei tanti annunci-bomba del Nintendo Direct di febbraio, in poche parole da qui alla fine del 2023 ci aspettano 48 piste. Queste ultime contribuiranno fondamentalmente a raddoppiare i contenuti del gioco. Il titolo di base comprendeva i contenuti scaricabili dell’ottavo episodio uscito su Wii U. Ora, però, le dodici coppe da quattro piste ciascuna stanno per ospitarne ...

