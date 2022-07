LIVE World Games 2022 in DIRETTA | Sofia Raffaeli punta azzurra | Rebagliati e Morello in semifinale nell’arco

Leggi su oasport

(Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della sesta giornata degli, manifestazione in corso a Birmingham (Alabama, Stati Uniti) con protagonisti gli sport che non saranno presenti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si assegneranno ventuno titoli in questa giornata, nella quale l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista nella ginnastica ritmica, dove sarà di scena, oltre che nel tiro con l’arco, disciplina nella quale gli atleti azzurri partiranno come outsider. In programma poi anche le finali dell’hockey in linea ...