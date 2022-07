LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Chiara Rebagliati trionfa nel tiro di campagna! Bronzi di Marco Morello e Gaia Gamba (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI World Games DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 00.00 BOCCE – Nella finale per l’oro si sfideranno Ophelie Armanet (Francia) e Ria Vojkovic (Croazia). 23.55 BOCCE – BRONZOOOO ITALIAAAA!!! Gaia Gamba supera 29-24 l’argentina Carla Cabrera e conquista il terzo gradino del podio nella lyonnaise. 23.50 GINNASTICA – Queste le qualificate in finale del cerchio (in programma alle 01.20 italiane (le 18.20 locali): Kaleyn (Bulgaria), Atamanov (Israele), Raffaeli (Italia), Vedeneeva (Slovenia), Pigniczki (Ungheria), Griskenas (Stati Uniti), Onopriienko (Ucraina), Aghamirova (Azerbaigian). Riserve: Baldassarri (Italia), Gorospe (Spagna), Mizuno (Stati Uniti). 23.45 FLAG FOOTBALL – Panama allunga sul 21-7 con l’Italia nel match valido ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 00.00 BOCCE – Nella finale per l’oro si sfideranno Ophelie Armanet (Francia) e Ria Vojkovic (Croazia). 23.55 BOCCE – BRONZOOOO ITALIAAAA!!!supera 29-24 l’argentina Carla Cabrera e conquista il terzo gradino del podio nella lyonnaise. 23.50 GINNASTICA – Queste le qualificate in finale del cerchio (in programma alle 01.20 italiane (le 18.20 locali): Kaleyn (Bulgaria), Atamanov (Israele), Raffaeli (Italia), Vedeneeva (Slovenia), Pigniczki (Ungheria), Griskenas (Stati Uniti), Onopriienko (Ucraina), Aghamirova (Azerbaigian). Riserve: Baldassarri (Italia), Gorospe (Spagna), Mizuno (Stati Uniti). 23.45 FLAG FOOTBALL – Panama allunga sul 21-7 con l’Italia nel match valido ...

