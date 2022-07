L’ex-M5S Carelli folgorato sulla via di Di Maio: «Luigi mi ha convinto, cerco uno spazio liberale» (Di martedì 12 luglio 2022) Qualcosa non torna nella decisione di Emilio Carelli, già volto storico si Sky Tg24, di infilarsi da ex-grillino nel gruppo alla Camera di Luigi Di Maio. Basta, per rendersene conto, leggere l’incipit del suo annuncio. Eccolo: «Aderisco con convinzione a Insieme per il futuro perché lo ritengo un progetto politico serio ed uno spazio liberale in cui possono avere ancora senso tutte quelle battaglie civili che avevo condiviso ed abbracciato quattro anni fa (…)». Ma si può? Francamente, ce lo vedete uno che va a cercare lo «spazio liberale» nel movimento del Vaffa? Possibile, certo. A condizione, ovviamente, che non abbia idea di che cosa significhi il termine liberale o che non sia in grado di distinguere un cardo da una rosa. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Qualcosa non torna nella decisione di Emilio, già volto storico si Sky Tg24, di infilarsi da ex-grillino nel gruppo alla Camera diDi. Basta, per rendersene conto, leggere l’incipit del suo annuncio. Eccolo: «Aderisco con convinzione a Insieme per il futuro perché lo ritengo un progetto politico serio ed unoin cui possono avere ancora senso tutte quelle battaglie civili che avevo condiviso ed abbracciato quattro anni fa (…)». Ma si può? Francamente, ce lo vedete uno che va a cercare lo «» nel movimento del Vaffa? Possibile, certo. A condizione, ovviamente, che non abbia idea di che cosa significhi il termineo che non sia in grado di distinguere un cardo da una rosa. Ma ...

