Portovenere (La Spezia) - E' stato recuperato il corpo senza vita del giovanedi 26 anni disperso da ieri sera tra l'isola del Tino e del Tinetto, al largo di Portovenere, ... originario di..." Il mare è parte di me". Maurizio era solo un bambino, ma già nuotava come nessun altro. Il mare già era il suo tutto . È stato un giovanissimo campione di pesca e di immersione. Primo ai ... Lerici, sub si immerge in mare e muore Maurizio Zanello, originario di Lerici ma residente a Milano ... Tags Autopsia Capitaneria di porto immersione subacquea isola del tino La Spezia sub Vigili del fuoco ...La Spezia - Il corpo di un sub di 26 anni è stato ritrovato nella tarda serata di ieri sui fondali dell'isola del Tino, di fronte a Portovenere (La Spezia). Il ragazzo, Maurizio Zanello, originario di ...