L’equo compenso va modificato, il rischio è tornare indietro di dieci anni (Di martedì 12 luglio 2022) “L’approvazione alla Camera del disegno di legge sulL’equo compenso è un passo in avanti molto importante sulla strada dell’ampliamento delle tutele dei professionisti. Stiamo valutando in Commissione al Senato su come superare alcune questioni rimaste aperte tra le quali quelle relative alle sanzioni per chi non rispetta la normativa. In particolare il dibattito si è incentrato sul ruolo che gli ordini potranno esercitare su questo delicatissimo punto, Personalmente credo che se un professionista accetti un compenso inferiore ai minimi previsti debba essere l’ordine stesso a intervenire”. Queste le parole di Nazario Pagano (Forza Italia), vicepresidente della Commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama nel corso del webinar “Equo compenso è quasi legge. Giusta tutela per i professionisti o ulteriore vincolo?” ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 luglio 2022) “L’approvazione alla Camera del disegno di legge sulè un passo in avanti molto importante sulla strada dell’ampliamento delle tutele dei professionisti. Stiamo valutando in Commissione al Senato su come superare alcune questioni rimaste aperte tra le quali quelle relative alle sanzioni per chi non rispetta la normativa. In particolare il dibattito si è incentrato sul ruolo che gli ordini potranno esercitare su questo delicatissimo punto, Personalmente credo che se un professionista accetti uninferiore ai minimi previsti debba essere l’ordine stesso a intervenire”. Queste le parole di Nazario Pagano (Forza Italia), vicepresidente della Commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama nel corso del webinar “Equoè quasi legge. Giusta tutela per i professionisti o ulteriore vincolo?” ...

Pubblicità

mediterranew : Cnpr Forum: l’equo compenso va modificato, il rischio è tornare indietro di dieci anni... - AnnaRitaFioroni : RT @confcommPRO: Il 29 giugno è stato approvato il disegno di legge sull’equo compenso. Si è scelto di non fare correzioni per permettere… - confcommPRO : Il 29 giugno è stato approvato il disegno di legge sull’equo compenso. Si è scelto di non fare correzioni per perm… - ADM_assdemxmi : L'Equo Compenso: è una nostra battaglia ma si poteva fare meglio - Franco Mirabelli - kontross : Perché non cominciare proprio da loro con L equo compenso? 2000 euro al mese e rimborso spese 1500 euro son più che… -