La scuola non è un parcheggio. I genitori scaricano le proprie responsabilità. Lettera (Di martedì 12 luglio 2022) Inviato da Mario Bocola - Non ci stancheremo mai di ribadirlo: la scuola non è un parcheggio, bensì il luogo dove che trasmettono saperi, conoscenze e competenze. I ragazzi non devono vedere nella scuola un quid che deve trasformarsi in una valvola di sfogo per giocare e divertirsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 luglio 2022) Inviato da Mario Bocola - Non ci stancheremo mai di ribadirlo: lanon è un, bensì il luogo dove che trasmettono saperi, conoscenze e competenze. I ragazzi non devono vedere nellaun quid che deve trasformarsi in una valvola di sfogo per giocare e divertirsi. L'articolo .

Pubblicità

fattoquotidiano : Scuola, il piano per la riapertura non esiste: il governo è fermo su spazi, aerazione e protocollo. E il personale… - ricpuglisi : Non voterò alcun partito che osi proporre la DAD a scuola. Scelta non negoziabile. Rammento chi propose la DAD a gennaio 2022. - rtl1025 : ???? Top 3 @sangiovann1 - 3 principi per i quali vale la pena lottare? ?? - 3 luoghi dove sogni di esibirti? ?? - 3 ma… - missconosciute : Chi sceglierà di acquistarlo, non avrà 'solo' 1 bellissimo e significativo poster in casa, a scuola, in libreria o… - bb_ii_ll : RT @gsluv4cxn_: unpopular opinion: l’estate piace solo perché non c’è scuola, come stagione fa cagare al cazzo -