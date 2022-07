La crisi non sposta gli equilibri: FdI e Pd primi nei sondaggi (Di martedì 12 luglio 2022) Il governo è in bilico dopo che i Cinque stelle non hanno partecipato al voto sul Dl aiuti, nonostante i tentativi del premier Draghi, che sta cercando di evitare una crisi irreparabile. Eppure i sondaggi ancora non risentono dei movimenti in atto e l'orientamento di voto non si discosta in maniera significativa dagli ultimi dati. La7 ha riportato le stime di voto dell'11 luglio che confrontate a quelle del 4 luglio prospettano uno scenario politico simile: Fratelli d'Italia rimane il primo partito mentre Lega, M5s e Forza Italia risentono di una lievissima crescita dei consensi. Il partito di Giorgia Meloni e i democratici sono i più apprezzati dagli italiani, rispettivamente con 23,5 per cento e 21,7 per cento, entrambi in calo dello 0,1 rispetto alle ultime proiezioni del 4 luglio. Segue la Lega che grazie a un trend positivo dello 0,2 passa ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) Il governo è in bilico dopo che i Cinque stelle non hanno partecipato al voto sul Dl aiuti, nonostante i tentativi del premier Draghi, che sta cercando di evitare unairreparabile. Eppure iancora non risentono dei movimenti in atto e l'orientamento di voto non si discosta in maniera significativa dagli ultimi dati. La7 ha riportato le stime di voto dell'11 luglio che confrontate a quelle del 4 luglio prospettano uno scenario politico simile: Fratelli d'Italia rimane il primo partito mentre Lega, M5s e Forza Italia risentono di una lievissima crescita dei consensi. Il partito di Giorgia Meloni e i democratici sono i più apprezzati dagli italiani, rispettivamente con 23,5 per cento e 21,7 per cento, entrambi in calo dello 0,1 rispetto alle ultime proiezioni del 4 luglio. Segue la Lega che grazie a un trend positivo dello 0,2 passa ...

