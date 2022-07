La Cina e l’intelligenza artificiale che può testare la fedeltà al partito comunista (Di martedì 12 luglio 2022) Un articolo e un video. Poi, incredibilmente, cancellati. Erano stati pubblicati sulla rivista scientifica di un istituto di ricerca, il Comprehensive National Science Center. La tesi che veniva esposta all’interno riguardava una serie di informazioni relative a uno strumento di intelligenza artificiale che avrebbe reso possibile l’individuazione, attraverso il riconoscimento biometrico, del livello di fedeltà dei cittadini cinesi al partito comunista. Una prospettiva che, se confermata, risulterebbe alquanto inquietante. LEGGI ANCHE > Il mistero degli avvertimenti improvvisi della Cina sugli hacker statunitensi l’intelligenza artificiale che potrebbe misurare la fedeltà al partito comunista cinese In realtà, il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 luglio 2022) Un articolo e un video. Poi, incredibilmente, cancellati. Erano stati pubblicati sulla rivista scientifica di un istituto di ricerca, il Comprehensive National Science Center. La tesi che veniva esposta all’interno riguardava una serie di informazioni relative a uno strumento di intelligenzache avrebbe reso possibile l’individuazione, attraverso il riconoscimento biometrico, del livello didei cittadini cinesi al. Una prospettiva che, se confermata, risulterebbe alquanto inquietante. LEGGI ANCHE > Il mistero degli avvertimenti improvvisi dellasugli hacker statunitensiche potrebbe misurare laalcinese In realtà, il ...

