Inter | risoluzione con Vidal | l’impatto dell’addio sui conti

(Di martedì 12 luglio 2022) «FCnazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per laconsensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei». Così il club nerazzurro ha annunciato la fine del rapporto con il centrocampista cileno, che lascia l’Calcio e Finanza.

Pubblicità

MatteoBarzaghi : Inter si sta lavorando ora alla risoluzione di Vidal. Su Skriniar si aspetta offerta del Psg che possa avvicinarsi… - Glongari : L’#Inter comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Arturo #Vidal. - SimoneTogna : #inter, ufficiale: Trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Arturo #Vidal - CalcioFinanza : #Inter, risoluzione con #Vidal: l’impatto a bilancio tra risparmio e buonuscita - OdeonZ__ : Vidal e l'agente escono dalla sede dell'Inter senza fare dichiarazioni -

Intanto l'ieri ha ceduto in prestito al Cagliari il giovane terzino sinistro Carboni e ha definito ladel contratto di Vidal che ripartirà dal Flamengo (biennale). Lavori in corso ...... Arturo Vidal e il suo agente Fernando Felicevich hanno incontrato Beppe Marotta e Piero Ausilio, rispettivamente ad e ds dell'. Il centrocampista cileno ha formalizzato ladel ...Inter, vicina una seconda uscita importante Non solo Skriniar. La Gazzetta dello Sport ha riportato questa mattina che anche Alexis Sanchez è vicino alla partenza. Nella giornata di ieri è arrivata la ...Per arrivare al colpo Dybala, l’Inter ha bisogno di nuove cessioni ... con il secondo che lascia il club dopo appena due stagioni Trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di ...