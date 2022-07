Ilary Blasi e Francesco Totti l’addio è ufficiale lui scelta dolorosa ma inevitabile

(Di martedì 12 luglio 2022): «Dopo venti anni insieme la mia storia di coppia conè purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita»: «Ho tentato di superare la crisi del mio

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - giosuedipalo : RT @giosuedipalo: Aprire una crisi di governo in piena separazione Totti - Ilary Blasi è da irresponsabili. #crisidigoverno #tottiblasi - maggiemar94 : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… -

... quartiere residenziale di Roma nord, proprio lì dove due giorni fa (ovvero prima del comunicato ufficiale della separazione con) l'ex calciatore è stato dalle 20 alle 2.30 di notte, ...La storia con l'amore di una vita ufficialmente chiusa e un nuovo capitolo da scrivere.si è separata ufficialmente da Francesco Totti ed è pronta a ricominciare da capo. Lo farà con l'aiuto della sorella Silvia e dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ha portato tutti ...La conduttrice è tornata a parlare della separazione dell'ex calciatore: qualche mese fa la Blasi non aveva apprezzato le parole della collega ...Da poche ore Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio in maniera ufficiale e davanti a tutti i loro fan con un comunicato congiunto; mentre per ...