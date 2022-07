Il progetto per dare lavoro ai profughi ucraini accolti in terra bergamasca (Di martedì 12 luglio 2022) San Paolo d’Argon. Martedì pomeriggio nell’Abbazia di San Paolo d’Argon si è tenuta la presentazione del progetto “Workflow – Incontro al lavoro” mirato all’inserimento lavorativo dei profughi ucraini accolti in terra bergamasca. I soggetti proponenti sono Provincia di Bergamo, Consiglio dei Sindaci di Bergamo, Confindustria Bergamo e Fondazione Diakonia Onlus, braccio operativo di Caritas Diocesana bergamasca, tutti impegnati sin dall’inizio dell’emergenza nell’accoglienza territoriale e che ora indirizzeranno i cittadini ucraini di cui in premessa – con i quali entrano in contatto attraverso la loro molteplicità di canali – ai Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo (Cpi), i quali metteranno a disposizione una specifica unità ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 luglio 2022) San Paolo d’Argon. Martedì pomeriggio nell’Abbazia di San Paolo d’Argon si è tenuta la presentazione del“Workflow – Incontro al” mirato all’inserimento lavorativo deiin. I soggetti proponenti sono Provincia di Bergamo, Consiglio dei Sindaci di Bergamo, Confindustria Bergamo e Fondazione Diakonia Onlus, braccio operativo di Caritas Diocesana, tutti impegnati sin dall’inizio dell’emergenza nell’accoglienza territoriale e che ora indirizzeranno i cittadinidi cui in premessa – con i quali entrano in contatto attraverso la loro molteplicità di canali – ai Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo (Cpi), i quali metteranno a disposizione una specifica unità ...

Pubblicità

enpaonlus : Le Associazioni determinate ad avere giustizia. No ad un progetto anacronistico, ingiustificato, avviato per l’int… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per la pace in Ucraina e nel mondo intero. Bisogna passare dalle strategie di potere politico, ec… - Mov5Stelle : Insieme a @GiuseppeConteIT stiamo costruendo un importante e rivoluzionario progetto. Abbiamo bisogno di voi per… - VillaDonatello : Villa Donatello e Canottieri #Firenze insieme per il benessere dei campioni di domani: progetto di sensibilizzazio… - AdraniRoberto : @Oxus_ Ho imparato che qualsiasi iniziativa, qualsiasi idea o progetto trova sempre dei detrattori che volontariame… -