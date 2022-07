Graduatorie GPS, controllo punteggio: dal 12 luglio software aggiornato per la valutazione dei titoli. NOTA MINISTERO (Di martedì 12 luglio 2022) Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 2022/23 e 2023/24: gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo sono al lavoro per la valutazione delle domande. Tante, purtroppo, le esclusioni ma molto lunghi anche gli elenchi degli aventi diritto. Il MINISTERO emana una NOTA per l'aggiornamento del software utilizzato per la valutazione delle domande. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 luglio 2022)GPS provinciali e di istituto per il biennio 2022/23 e 2023/24: gli Uffici Scolastici, con l'ausilio delle scuole polo sono al lavoro per ladelle domande. Tante, purtroppo, le esclusioni ma molto lunghi anche gli elenchi degli aventi diritto. Ilemana unaper l'aggiornamento delutilizzato per ladelle domande. L'articolo .

