Governo | Misiani Pd | ' bene Draghi | ora road map misure condivisa con parti sociali'

(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "È molto positivo l'impegno del presidentecon i sindacati per costruire un patto sociale per tutelare il lavoro e il potere d'acquisto degli italiani. La crisi energetica e l'inflazione stanno colpendo duramente le famiglie e le imprese". Così Antonio, responsabile Economia del Pd. "In questi mesi ilha fatto molto per fronteggiare l'emergenza, stanziando oltre 30 miliardi per contenere il caro bollette e tassando gli extra profitti delle imprese energetiche. Alcune di questevanno prorogate e rafforzate, dal bonus sociale luce e gas (che andrebbe esteso alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro) al bonus 200 euro (che esclude alcune categorie di lavoratori e va esteso a tutti, mantenendo il limite dei 35 mila euro), dal limite per il ...