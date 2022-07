Gazzetta – Inter, Vidal risolve il contratto e incassa 3,5 milioni. Resta il nodo Sanchez (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 20:52:17 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Accordo con l’agente Felicevich: Marotta lavora a una soluzione simile anche per l’altro esubero cileno Un ultimo saluto – e un’ultima firma -, per salutarsi definitivamente con l’Inter e cominciare una nuova avventura in Brasile. Questo pomeriggio, Arturo Vidal ha raggiunto con il procuratore Felicevich la sede nerazzurra, per risolvere il suo contratto con il club. LE CIFRE — Arrivato a Milano nell’estate 2020 dal Barcellona, il centrocampista cileno aveva firmato un triennale con la società di Viale della Liberazione. Dopo una stagione con Conte e un’altra con Inzaghi – nel corso delle quali ha raccolto 70 presenze e 4 gol -, Vidal è finito ai margini della squadra, nonostante fosse ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 20:52:17 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: Accordo con l’agente Felicevich: Marotta lavora a una soluzione simile anche per l’altro esubero cileno Un ultimo saluto – e un’ultima firma -, per salutarsi definitivamente con l’e cominciare una nuova avventura in Brasile. Questo pomeriggio, Arturoha raggiunto con il procuratore Felicevich la sede nerazzurra, perre il suocon il club. LE CIFRE — Arrivato a Milano nell’estate 2020 dal Barcellona, il centrocampista cileno aveva firmato un triennale con la società di Viale della Liberazione. Dopo una stagione con Conte e un’altra con Inzaghi – nel corso delle quali ha raccolto 70 presenze e 4 gol -,è finito ai margini della squadra, nonostante fosse ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - MCriscitiello : La prima uscita dell’Inter in esclusiva su Sportitalia. Canale 60 Dtt e live sulla app @Glongari @AlfredoPedulla… - Gazzetta_it : Inter, Vidal risolve il contratto: avrà buonuscita da 3,5 milioni - Taufansebastian : RT @fcin1908it: #Asllani già strega l'Inter. Alla Pinetina tutti pazzi di lui, più che una scommessa sembra già un affare. Può giocare sia… - beppeinterista : @it_inter Secondo la Gazzetta non si parlano ?? -