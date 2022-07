**Ex Ilva: Mise convoca sindacati il 26 luglio** (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - Nuova convocazione dei sindacati sull'ex Gruppo Ilva oggi Acciaierie di Italia per il 26 luglio prossimo. È il Mise ad invitare Fim Fiom Uilm e Uglm assieme ai vertici dell'azienda e agli enti locali al tavolo di confronto aperto dalla struttura per le crisi di impresa guidato da Luca Annibaletti il 23 giugno scorso dopo la decisione di far slittare al 2024 l'ingresso dello Stato al 60%. Un nuovo appuntamento, dunque, fissato per le 14 e chiamato probabilmente a fare il punto sulla situazione degli stabilimenti e dell'occupazione con oltre 2500 lavoratori in cig solo a Taranto oltre che sulla prospettiva industriale del gruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - Nuovazione deisull'ex Gruppooggi Acciaierie di Italia per il 26 luglio prossimo. È ilad invitare Fim Fiom Uilm e Uglm assieme ai vertici dell'azienda e agli enti locali al tavolo di confronto aperto dalla struttura per le crisi di impresa guidato da Luca Annibaletti il 23 giugno scorso dopo la decisione di far slittare al 2024 l'ingresso dello Stato al 60%. Un nuovo appuntamento, dunque, fissato per le 14 e chiamato probabilmente a fare il punto sulla situazione degli stabilimenti e dell'occupazione con oltre 2500 lavoratori in cig solo a Taranto oltre che sulla prospettiva industriale del gruppo.

