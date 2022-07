Esame Suarez, rinviati a giudizio gli ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia (Di martedì 12 luglio 2022) Per l’Esame farsa dell’uruguaiano Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia nel settembre del 2020 sono stati rinviati a giudizio gli ex vertici dell’Ateneo. Prosciolta invece l’avvocata della Juventus Maria Cesarina Turco. Lo ha disposto il gup Natalia Giubilei. rinviati a giudizio l’ex rettrice dell’Università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, con le accuse di falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. Per l’accusa, l’Università avrebbe tratto “vantaggi patrimoniali” dall’Esame di Suarez. Scrive calcioefinanza che i vertici ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Per l’farsa dell’uruguaiano Luisall’Università perdinel settembre del 2020 sono statigli exdell’Ateneo. Prosciolta invece l’avvocata della Juventus Maria Cesarina Turco. Lo ha disposto il gup Natalia Giubilei.l’ex rettriceperGiuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, con le accuse di falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. Per l’accusa, l’Università avrebbe tratto “vantaggi patrimoniali” dall’di. Scrive calcioefinanza che i...

Pubblicità

capuanogio : Rinviati a giudizio gli ex vertici dell'Università per Stranieri di Perugia per il presunto esame farsa per la cono… - gabbores : RT @mirkonicolino: Esame #Suarez: prosciolta da ogni addebito l'avvocato Maria Cesarina Turco, considerata il legale incaricato dalla #Juve… - apsulo : RT @mirkonicolino: Esame #Suarez: prosciolta da ogni addebito l'avvocato Maria Cesarina Turco, considerata il legale incaricato dalla #Juve… - IlMarcheseBN : RT @mirkonicolino: Esame #Suarez: prosciolta da ogni addebito l'avvocato Maria Cesarina Turco, considerata il legale incaricato dalla #Juve… - ric84celo : RT @capuanogio: Rinviati a giudizio gli ex vertici dell'Università per Stranieri di Perugia per il presunto esame farsa per la conoscenza d… -