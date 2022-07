Elisabetta Gregoraci, un nuovo amore dopo tanti anni: “Ti amo” (Di martedì 12 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci ha un nuovo amore? L’ex signora Briatore ha ricevuto una sorpresa unica che ha fatto incuriosire i fan: è accaduto a “Battiti Live” Elisabetta Gregoraci è una dei vip più amati e seguiti dal pubblico italiano che dopo aver partecipato al “Grande Fratello Vip” è diventata ancora più famosa e sui social vanta di quasi due milioni di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Attualmente è impegnata nella conduzione di “Battiti live” insieme ad Alan Palmieri. Il programma è iniziato la scorsa settimana ed ha già riscosso molto successo, nelle ultime ore, però, è finito nel mirino: cosa è successo? Elisabetta Gregoraci, grande sorpresa per la conduttrice; chi è l’artefice? Elisabetta ... Leggi su esclusiva (Di martedì 12 luglio 2022)ha un? L’ex signora Briatore ha ricevuto una sorpresa unica che ha fatto incuriosire i fan: è accaduto a “Battiti Live”è una dei vip più amati e seguiti dal pubblico italiano cheaver partecipato al “Grande Fratello Vip” è diventata ancora più famosa e sui social vanta di quasi due milioni di follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Attualmente è impegnata nella conduzione di “Battiti live” insieme ad Alan Palmieri. Il programma è iniziato la scorsa settimana ed ha già riscosso molto successo, nelle ultime ore, però, è finito nel mirino: cosa è successo?, grande sorpresa per la conduttrice; chi è l’artefice?...

