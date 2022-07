“Dybala-Napoli non è solo una suggestione. Il mito Maradona lo stuzzica” (Di martedì 12 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Dybala-Napoli. “Paulo Dybala non è solo una suggestione per il Napoli“: ad esserne certo è Valter De Maggio, conduttore della trasmissione radiofonica Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo il giornalista partenopeo, l’ex fantasista della Juventus è più di un sogno per il Napoli e starebbe seriamente pensando all’offerta partenopea. Oltre a Inter, Milan e Roma anche gli azzurri sono in lizza per uno dei migliori calciatori dell’ultimo decennio in Italia. Vestire la maglia azzurra stuzzica Dybala in virtù del suo forte legame con Diego Armando Maradona e del grande calore dei supporters napoletani nei confronti degli argentini. L'articolo proviene da ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 luglio 2022) CALCIOMERCATO. “Paulonon èunaper il“: ad esserne certo è Valter De Maggio, conduttore della trasmissione radiofonica Radio Goal, su Radio Kiss Kiss. Secondo il giornalista partenopeo, l’ex fantasista della Juventus è più di un sogno per ile starebbe seriamente pensando all’offerta partenopea. Oltre a Inter, Milan e Roma anche gli azzurri sono in lizza per uno dei migliori calciatori dell’ultimo decennio in Italia. Vestire la maglia azzurrain virtù del suo forte legame con Diego Armandoe del grande calore dei supporters napoletani nei confronti degli argentini. L'articolo proviene da ...

GiovaAlbanese : Opinione personale: tra #Dybala e il #Napoli sarebbe un matrimonio perfetto. Paulo ha bisogno di un contesto import… - annatrieste : Ma i più belli sono quelli che 'Ehhh se il Napoli si vende Koulibaly lo può prendere Dybala' E grazie 'o cazz pure… - mirkocalemme : L'#Inter deve vendere e non ha certezze sulle sue cessioni. I contatti #Dybala - #Napoli, smentite a parte, continu… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Durante: 'Dybala? Non credo possa dare tanto al Napoli, se fossi in Koulibaly andrei a scadenza' https://t.… - apetrazzuolo : IL PARERE - Durante: 'Dybala? Non credo possa dare tanto al Napoli, se fossi in Koulibaly andrei a scadenza' -