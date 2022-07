Di Maio aspetta a braccia aperte dieci senatori grillini pronti a mollare Conte per Draghi (Di martedì 12 luglio 2022) Il governo balla, i grillini pure, scossi da una linea dura che potrebbe portare alla fine del governo Draghi e alla nascita di un esecutivo bis senza la componente del M5S. Le ultime notizie le ha date ieri sera, sulla Sette, il sociologo Domenico De Masi, ospite per la prima volta in tv dopo le sue rivelazioni sulla presunta richiesta del premier Mario Draghi a Beppe Grillo di volere Giuseppe Conte fuori dalla guida del Movimento. De Masi lascia intendere che si vada verso uno strappo definitivo con il governo. Le ipotesi barricadere del professor De Masi “Ho parlato con Conte, anche nelle ultime ore. Questo governo sta svuotando passo passo anche il reddito di cittadinanza. Permanere in questo governo, che ha più una cifra neoliberista che socialdemocratica, sta svuotando le richieste dei 5 Stelle, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Il governo balla, ipure, scossi da una linea dura che potrebbe portare alla fine del governoe alla nascita di un esecutivo bis senza la componente del M5S. Le ultime notizie le ha date ieri sera, sulla Sette, il sociologo Domenico De Masi, ospite per la prima volta in tv dopo le sue rivelazioni sulla presunta richiesta del premier Marioa Beppe Grillo di volere Giuseppefuori dalla guida del Movimento. De Masi lascia intendere che si vada verso uno strappo definitivo con il governo. Le ipotesi barricadere del professor De Masi “Ho parlato con, anche nelle ultime ore. Questo governo sta svuotando passo passo anche il reddito di cittadinanza. Permanere in questo governo, che ha più una cifra neoliberista che socialdemocratica, sta svuotando le richieste dei 5 Stelle, ...

