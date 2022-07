Delitto di via S. Leonardo: le testimonianze (Di martedì 12 luglio 2022) di Erika Noschese Sarà l’esame autoptico a chiarire alcuni punti, a partire dall’ora del decesso e l’ipotetica arma utilizzata. Sono ancora tanti, infatti, gli interrogativi in merito alla morte di Maria Grazia Martino, la donna di 91 anni trovata morta domenica nel suo appartamento in via San Leonardo 164, a Salerno. L’anziana divideva la casa con la sorella Adele Martino, rimasta ferita in una colluttazione che fa pensare ad una rapina violenta. La Squadra Mobile sta lavorando per delineare quanto accaduto nello stabile che affaccia su una strada molto trafficata della zona orientale, a pochi metri dall’ospedale Ruggi d’Aragona. Sotto choc il rione dove le due signore erano conosciute e benvolute. L’87enne, Adele, intanto è stata trasferita al Reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per un trauma cranico ma, stando a quanto ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 luglio 2022) di Erika Noschese Sarà l’esame autoptico a chiarire alcuni punti, a partire dall’ora del decesso e l’ipotetica arma utilizzata. Sono ancora tanti, infatti, gli interrogativi in merito alla morte di Maria Grazia Martino, la donna di 91 anni trovata morta domenica nel suo appartamento in via San164, a Salerno. L’anziana divideva la casa con la sorella Adele Martino, rimasta ferita in una colluttazione che fa pensare ad una rapina violenta. La Squadra Mobile sta lavorando per delineare quanto accaduto nello stabile che affaccia su una strada molto trafficata della zona orientale, a pochi metri dall’ospedale Ruggi d’Aragona. Sotto choc il rione dove le due signore erano conosciute e benvolute. L’87enne, Adele, intanto è stata trasferita al Reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per un trauma cranico ma, stando a quanto ...

