Caricatore unico | via libera anche da Strasburgo La decisione finale a ottobre

(Di martedì 12 luglio 2022) La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo (Imco) ha detto sì al testo della direttiva Ue sul caricabatterieper i dispositivi elettronici venduti sul mercato europeo. Lo scorso mese era stata raggiunta l’intesa tra la Commissione Imco e il Parlamento europeo sulla direttiva da imporre. Ora che la Commissione l’ha ufficialmente approvata, con 42 voti a favore e uno contrario, la direttiva dovrà passare al vaglio di tutta l’assemblea, che dovrebbe esprimersi durante la sessione di. In caso di approvazione, dunque, tutti i produttori dovranno offrire unper smartphone, tablet e altri apparecchi elettronici, come le fotocamere digitali, a prescindere dal brand. La porta Usb standard sarà la type C. In questo ...