Cairo Communication | Cairo | ' su pubblicità andamento in linea con mercato'

(Di martedì 12 luglio 2022) Milano, 10 lug. (Adnkronos) - L'della raccolta pubblicitaria nel 2022 "non è particolarmente brillante anche perché nel 2021 c'è stata una reazione molto positiva, a due cifre, e quindi c'è una sorta di correzione tecnica. Il nostroè incon quello del". Brilla in particolare la stampa. Così Urbano, presidente di, interviene sul tema in occasione della presentazione a Milano dei palinsesti di La7 per la stagione 2022-2023. "Ilpubblicitario è stato impattato da momenti differenti: nel 2020 aveva molto rallentato all'inizio poi si era ripreso nel secondo semestre. L'anno scorso nel primo semestre ha reagito fortemente la tv e nel secondo semestre è ...

"C'e' molto interesse ma da parte mia non c'e' interesse a vendere". Cosi' Urbano, proprietario e numero uno del gruppo, interpellato sull'interesse del mercato per Rcs Mediagroup e La7 dopo il percorso di ristrutturazione condotto negli ultimi anni dall'imprenditore.ha risposto nel corso ...A Milano si tiene la conferenza stampa diper la presentazione dei 'Palinsesti La7 2022/2023', mentre a Roma si insedia il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente ... Cairo Communication: Cairo, 'su Rcs e La7 molto interesse ma non vendo' Brilla in particolare la stampa. Così Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, interviene sul tema in occasione della presentazione a Milano dei palinsesti di La7 per la stagione 2022-2023.Nonostante il caos mediatico sollevato dalla puntata di Non è l'Arena da Mosca, Urbano Cairo conferma Giletti per la prossima stagione. Le sue dichiarazioni ...