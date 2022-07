Basket femminile: l’Italia vola ai quarti agli Europei Under 20 2022. Nessun problema con l’Olanda (Di martedì 12 luglio 2022) Continua la corsa perfetta della Nazionale Under 20 femminile agli Europei di categoria. Le azzurre dominano gli ottavi di finale contro l’Olanda, in un match dove la difesa della squadra di Mazzon non lascia scampo alle avversarie e ora affronterà domani la Serbia, che ha battuto 71-41 la Lituania. La miglior marcatrice in casa Italia è stata Caterina Gilli con 12 punti, ma è l’intera squadra a essersi messa in mostra, con anche Giulia Natali (11), Ilaria Panzera (10) e Sofia Varaldi (10) in doppia cifra. Per l’Olanda, invece, solo gli 8 punti di Huijbens, Toornstra e Van Schaik a spiccare. A dare il là alla sfida è il canestro di Ashley Egwoh, cui rispondono due liberi dell’Olanda, ma è l’unico momento di equilibrio del match. Il primo quarto, infatti, vede la difesa ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Continua la corsa perfetta della Nazionale20di categoria. Le azzurre dominano gli ottavi di finale contro, in un match dove la difesa della squadra di Mazzon non lascia scampo alle avversarie e ora affronterà domani la Serbia, che ha battuto 71-41 la Lituania. La miglior marcatrice in casa Italia è stata Caterina Gilli con 12 punti, ma è l’intera squadra a essersi messa in mostra, con anche Giulia Natali (11), Ilaria Panzera (10) e Sofia Varaldi (10) in doppia cifra. Per, invece, solo gli 8 punti di Huijbens, Toornstra e Van Schaik a spiccare. A dare il là alla sfida è il canestro di Ashley Egwoh, cui rispondono due liberi del, ma è l’unico momento di equilibrio del match. Il primo quarto, infatti, vede la difesa ...

