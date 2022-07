Al via la quarta dose: per gli over 60 e i fragili con altre patologie. Dove e quando farla (Di martedì 12 luglio 2022) quarta dose subito al via per chi ha più di 60 anni. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri sera dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Dopo che in mattinata era arrivato il via libera dell’Ema e poi quello dell’Aifa. Inviata a tutte le regioni la circolare con le indicazioni sull’estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo. Un rattoppo nella campagna vaccinale rivolta agli over 80 e ai fragili che non ha avuto i risultati sperati. Al via la quarta dose. A chi è rivolta Prima della circolare del ministero, in Italia la quarta dose era prevista solamente per le persone con più di 80 anni. O con particolari problemi di salute. Perché più a rischio di sviluppare forme gravi di covid-19. Adesso la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022)subito al via per chi ha più di 60 anni. L’annuncio ufficiale è arrivato ieri sera dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Dopo che in mattinata era arrivato il via libera dell’Ema e poi quello dell’Aifa. Inviata a tutte le regioni la circolare con le indicazioni sull’estensione della platea vaccinale destinataria della secondadi richiamo. Un rattoppo nella campagna vaccinale rivolta agli80 e aiche non ha avuto i risultati sperati. Al via la. A chi è rivolta Prima della circolare del ministero, in Italia laera prevista solamente per le persone con più di 80 anni. O con particolari problemi di salute. Perché più a rischio di sviluppare forme gravi di covid-19. Adesso la ...

