Willy, la vergogna continua. I fratelli Bianchi "nullatenenti" non pagano il risarcimento ai genitori

Ancora una beffa per i genitori di Willy Monteiro, il giovane di 21 anni massacrato di botte davanti a un locale di Colleferro il 6 settembre 2020. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, condannati all'ergastolo per il brutale omicidio continuano a destare sdegno. Oltre alla detenzione, infatti, sono stati condannati a risarcire la famiglia del ragazzo capoverdiano con 550mila euro. Ma, purtroppo, i genitori di Willy non potranno ricevere un centesimo.

Willy, la vergogna continua: i fratelli Bianchi non pagheranno

I due fratelli, infatti, malgrado lo stile di vita lussuoso esibito sui social, risultano nullatenenti. Eppure, come fa notare Dagospia ...

