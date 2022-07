Ultime Notizie – Sciopero aerei 17 luglio, stop nazionali e locali (Di lunedì 11 luglio 2022) Sciopero nel trasporto aereo. Per domenica 17 luglio 2022, dalle ore 14 alle ore 18.00, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica hanno indetto quattro distinte azioni di Sciopero a livello nazionale. Lo comunica l’Enav. Sono previste inoltre, nello stesso orario, le seguenti azioni di Sciopero a livello locale: Centro di Controllo d’Area di Brindisi: tre distinte azioni di Sciopero indette da Filt-Cgil, Fit-Cisl / Uiltrasporti / Ugl-Ta e Unica; Centro di Controllo d’Area di Milano indetto da Ugl-Ta e Unica; Centro di Controllo d’Area di Padova indetto da Unica; Centro di Controllo d’Area di Roma due distinte azioni di Sciopero indette da Ugl-Ta / Unica; Aeroporto di Bologna tre distinte azioni di Sciopero indette da Fit-Cisl / ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022)nel trasporto aereo. Per domenica 172022, dalle ore 14 alle ore 18.00, le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta e Unica hanno indetto quattro distinte azioni dia livello nazionale. Lo comunica l’Enav. Sono previste inoltre, nello stesso orario, le seguenti azioni dia livello locale: Centro di Controllo d’Area di Brindisi: tre distinte azioni diindette da Filt-Cgil, Fit-Cisl / Uiltrasporti / Ugl-Ta e Unica; Centro di Controllo d’Area di Milano indetto da Ugl-Ta e Unica; Centro di Controllo d’Area di Padova indetto da Unica; Centro di Controllo d’Area di Roma due distinte azioni diindette da Ugl-Ta / Unica; Aeroporto di Bologna tre distinte azioni diindette da Fit-Cisl / ...

