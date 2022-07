Ultime Notizie Roma del 11-07-2022 ore 19:10 (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Lema somministrazione l’agenzia Europea dei medicinali hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche le persone sopra i 60 anni lo dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo XII congresso della UIL pensionati già in giornata adegueremo le nostre linee guida circolare indicazione questa determinazione avrebbe immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche le persone sopra i 60 anni aggiunge speranza che avverte Guai a pensare che la battaglia contro il covid e si ha vinto è ancora in corso Dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza i valori di Austin e nella zona dove si è ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Lema somministrazione l’agenzia Europea dei medicinali hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche le persone sopra i 60 anni lo dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo XII congresso della UIL pensionati già in giornata adegueremo le nostre linee guida circolare indicazione questa determinazione avrebbe immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche le persone sopra i 60 anni aggiunge speranza che avverte Guai a pensare che la battaglia contro il covid e si ha vinto è ancora in corso Dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza i valori di Austin e nella zona dove si è ...

