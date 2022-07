Ultime Notizie – Catania, donna trovata morta in casa (Di lunedì 11 luglio 2022) A Macchia di Giarre, nel catanese, una donna di 32 anni, originaria di Letojanni nel messinese, è stata trovata morta nella sua casa dove viveva con il marito. Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Giarre e del nucleo investigativo del comando provinciale. Al vaglio degli inquirenti coordinati dalla procura di Catania vi è la posizione del marito della donna morta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) A Macchia di Giarre, nel catanese, unadi 32 anni, originaria di Letojanni nel messinese, è statanella suadove viveva con il marito. Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Giarre e del nucleo investigativo del comando provinciale. Al vaglio degli inquirenti coordinati dalla procura divi è la posizione del marito della. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

