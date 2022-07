Tuffi in piscina, selfie e violenza: la fine dei palazzi del potere in Sri Lanka (Di lunedì 11 luglio 2022) In Sri Lanka i manifestanti hanno preso d'assalto il palazzo presidenziale. C'è chi ha rubato cibo e chi ha improvvisato un pranzo al tavolo presidenziale. Altri si sono tuffati nella piscina in giardino Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) In Srii manifestanti hanno preso d'assalto il palazzo presidenziale. C'è chi ha rubato cibo e chi ha improvvisato un pranzo al tavolo presidenziale. Altri si sono tuffati nellain giardino

