Tocca il palo della luce e muore folgorato: aveva 14 anni. Dramma in Molise (Di lunedì 11 luglio 2022) È stata oggi dichiarata la morte cerebrale . Il ragazzo di 14 anni , che lo scorso 28 giugno era rimasto folgorato da un palo della luce, non ce l'ha fatta. Si trovava sotto osservazione all'ospedale ...

