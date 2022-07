The Gray Man: Chris Evans svela che i baffi lo hanno aiutato a interpretare un villain psicopatico (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel film The Gray Man l'attore Chris Evans ha un look molto particolare, di cui la star ha svelato i retroscena. In The Gray Man l'attore Chris Evans ha un look che da mesi suscita commenti online tra i fan e ora l'ex interprete di Captain America ha finalmente affrontato il tema dei baffi che caratterizzano il suo personaggio. Il progetto diretto da Joe e Anthony Russo arriverà su Netflix tra qualche settimana, dopo l'anteprima che si svolgerà domani 12 luglio a Roma. Nel film The Gray Man il ruolo affidato a Chris Evans è quello di un ex collega dell'assassino della CIA interpretato da Ryan Gosling, che ha scoperto degli oscuri segreti dell'organizzazione. La star dei film Marvel si è … Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022) Nel film TheMan l'attoreha un look molto particolare, di cui la star hato i retroscena. In TheMan l'attoreha un look che da mesi suscita commenti online tra i fan e ora l'ex interprete di Captain America ha finalmente affrontato il tema deiche caratterizzano il suo personaggio. Il progetto diretto da Joe e Anthony Russo arriverà su Netflix tra qualche settimana, dopo l'anteprima che si svolgerà domani 12 luglio a Roma. Nel film TheMan il ruolo affidato aè quello di un ex collega dell'assassino della CIA interpretato da Ryan Gosling, che ha scoperto degli oscuri segreti dell'organizzazione. La star dei film Marvel si è …

Pubblicità

SkyTG24 : The Gray Man, un nuovo teaser per il film Netflix in uscita il 22 luglio - tuttoteKit : The Gray Man: l'attesa del nuovo film di spionaggio dei fratelli Russo #AnthonyRusso #ChrisEvans #FratelliRusso… - GianlucaOdinson : The Gray Man, per Regé-Jean Page è il mix 'soave e sofisticato' dei Bond e i Bourne - GianlucaOdinson : The Gray Man, i fratelli Russo: 'Ecco come abbiamo ottenuto Evans e Gosling nel cast' - sedxreina : RT @NetflixIT: Stiamo cercando 250 spie per una missione piena di adrenalina: ?? la Premiere di The Gray Man, il nuovo film dei fratelli Rus… -