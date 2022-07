Ten Hag | ' Ronaldo non è in vendita' Ma non ci crede nessuno

Pubblicità

DiMarzio : #PremierLeague | Le parole di #tenhag in conferenza stampa su #CristianoRonaldo - ParliamoDiNews : Manchester United, Ten Hag: `Ronaldo non è in vendita, vogliamo vincer... #manchester #united #ronaldo #vendita… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: CALCIO ESTERO, Ten Hag spegne i rumors legati - LucaRuss0 : CALCIO ESTERO, Ten Hag spegne i rumors legati a Ronaldo - MondoBN : CALCIO ESTERO, Ten Hag spegne i rumors legati -

Con Cristiano Ronaldo verso l'addio, inoltre, anche il Manchester United è segnalato sulle tracce di Dybala per rinforzare il settore avanzato a disposizione del nuovo tecnico. In attesa di ...La versione ufficiale non è cambiata: "Cristiano Ronaldo non è in vendita". Lo ripete più e più volte Erik, incalzato dalle domande dei giornalisti a Bangkok, dove domani alle 15 italiane debutterà da tecnico del Manchester United nella prima amichevole stagionale contro il Liverpool. Ma l'assenza ...BANGKOK (THAILANDIA) - " Ronaldo Non mi ha detto di voler andare via. Ho letto anch'io quello che viene scritto ma non è con noi per problemi personali e prima che sorgessero avevamo fatto una bella ...BANGKOK (THAILANDIA) - Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, prova a spazzare via le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, da tempo al centro di indiscrezioni di mercato alimentate dalla sua ...