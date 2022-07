Sampdoria: in ritiro ci sono anche Rincon e Osti (Di lunedì 11 luglio 2022) Sampdoria, si lavoro in ritiro a Ponte di Legno, tra i presenti della doppia seduta odierna c’erano anche Rincon e Osti Prosegue con una doppia seduta la preparazione estiva della Sampdoria in Alta Valle Camonica. Mattinata dedicata alla tattica: al centro sportivo di Temù, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi per poter provare i movimenti delle due fasi di gioco. Nel pomeriggio Tomas Rincon e il responsabile delle aree tecniche Carlo Osti hanno raggiunto la squadra in ritiro. Il menù dell’allenamento è stato caratterizzato da esercitazioni atletiche con l’utilizzo del pallone e tecnico-tattiche a campo ridotto. In chiusura, lavoro aerobico defaticante al quale ha partecipato anche ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022), si lavoro ina Ponte di Legno, tra i presenti della doppia seduta odierna c’eranoProsegue con una doppia seduta la preparazione estiva dellain Alta Valle Camonica. Mattinata dedicata alla tattica: al centro sportivo di Temù, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi per poter provare i movimenti delle due fasi di gioco. Nel pomeriggio Tomase il responsabile delle aree tecniche Carlohanno raggiunto la squadra in. Il menù dell’allenamento è stato caratterizzato da esercitazioni atletiche con l’utilizzo del pallone e tecnico-tattiche a campo ridotto. In chiusura, lavoro aerobico defaticante al quale ha partecipato...

