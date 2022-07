Quarta dose agli over-60, Speranza: partiamo subito. Ma si rischia l'ennesimo flop (Di lunedì 11 luglio 2022) Sì dell'Ema alla Quarta dote del vaccino anti-Covid per le persone sopra i 60 anni. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea per i medicinali raccomandano di "prendere in considerazione una seconda dose di richiamo dei vaccini mRna Covid-19 per le persone tra i 60 e i 79 anni e per le persone con condizioni mediche che le mettono a livelli elevati rischio di malattie gravi", si legge in una nota degli istituti europei. Ad aprile le agenzie avevanp raccomandato che le persone di età superiore agli 80 anni fossero prese in considerazione per un secondo richiamo. L'aumento dei casi in questa ondata estiva dovuta al proliferare della varia te Omicron ha determinato la scelta di estendere la raccomandazione. I richiami potrebbero essere somministrati almeno quattro mesi dopo il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Sì dell'Ema alladote del vaccino anti-Covid per le persone sopra i 60 anni. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea per i medicinali raccomandano di "prendere in considerazione una secondadi richiamo dei vaccini mRna Covid-19 per le persone tra i 60 e i 79 anni e per le persone con condizioni mediche che le mettono a livelli elevati rischio di malattie gravi", si legge in una nota degli istituti europei. Ad aprile le agenzie avevanp raccomandato che le persone di età superiore80 anni fossero prese in considerazione per un secondo richiamo. L'aumento dei casi in questa ondata estiva dovuta al proliferare della varia te Omicron ha determinato la scelta di estendere la raccomandazione. I richiami potrebbero essere somministrati almeno quattro mesi dopo il ...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? 4 DOSE? NO, GRAZIE ?? Come comunicatoci da Felice Osio (FISI EMILIA-ROMAGNA),coordinatori e medici dell’ospedale… - AlexBazzaro : Covid, Ricciardi: 'rischio concreto che a ottobre la quarta dose del vaccino anti-Covid sia estesa anche agli under… - Agenzia_Ansa : Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale. Già la… - kris3m : RT @Leonard1306___: La quarta dose è circonvenzione d'incapace. - Fratzen13 : @dottorbarbieri La quarta dose sai dove se la devono vero ? -