Prima maglia Sampdoria 2022/23, presentata ufficialmente la divisa blucerchiata – FOTO (Di lunedì 11 luglio 2022) Prima maglia Sampdoria 2022/23: il club blucerchiato ha presentato ufficialmente il kit casalingo per la prossima annata La Sampdoria ha presentato ufficialmente il kit home per la stagione 2022/23 di Serie A. Il design della divisa, nuovamente firmata da Macron, resta ancorato alle tradizioni e alla storia del club blucerchiato, come si può vedere nel post condiviso dal club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samp News 24 (@sampnews24com) LA NOTA – «La Home, la maglia più bella del mondo, si presenta con la tradizionale casacca blucerchiata blu royal con le quattro bande orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022)/23: il club blucerchiato ha presentatoil kit casalingo per la prossima annata Laha presentatoil kit home per la stagione/23 di Serie A. Il design della, nuovamente firmata da Macron, resta ancorato alle tradizioni e alla storia del club blucerchiato, come si può vedere nel post condiviso dal club. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samp News 24 (@sampnews24com) LA NOTA – «La Home, lapiù bella del mondo, si presenta con la tradizionale casaccablu royal con le quattro bande orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo ...

Pubblicità

AntoVitiello : Oltre alla prima maglia, domani al raduno del #Milan verrà svelato il Kit d’allenamento che darà l’avvio alla Partn… - HenrikhMkh : Quando mi sono messo per la prima volta questa maglia avevo un obiettivo: far vincere questo club e fare felici i s… - CalcioNews24 : La #Sampdoria presenta la prima divisa per la prossima stagione ?? - ZonaBianconeri : RT @RadioSportiva: Ora è ufficiale. Paul Pogba ha firmato un contratto con la Juventus fino al 2026 (8mln + 2 di bonus) e indosserà la magl… - RadioSportiva : Ora è ufficiale. Paul Pogba ha firmato un contratto con la Juventus fino al 2026 (8mln + 2 di bonus) e indosserà la… -