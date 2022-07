Positano Mare, Sole e Cultura: Veronica Pivetti in versione scrittrice presenta il suo Tequila bang bang (Di lunedì 11 luglio 2022) Chi lo ha detto che un libro a base di pallottole, esplosioni, trappole mortali e un crescendo splatter da far invidia a Tarantino, non possa mettere anche di buon umore e far dimenticare i guai? La XXX edizione di “Positano Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria presieduta da Aldo Grasso e organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano e la Camera di Commercio di Salerno, quest’anno dedicata al tema “Il tempo meraviglioso”, prosegue mercoledì 13 luglio (ore 21 – Terrazza Hotel Marincanto) con Veronica Pivetti autrice di Tequila bang ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022) Chi lo ha detto che un libro a base di pallottole, esplosioni, trappole mortali e un crescendo splatter da far invidia a Tarantino, non possa mettere anche di buon umore e far dimenticare i guai? La XXX edizione di “”, la storica rassegna letteraria presieduta da Aldo Grasso e organizzata dall’Associazionelein collaborazione con Mondadori, il Comune die la Camera di Commercio di Salerno, quest’anno dedicata al tema “Il tempo meraviglioso”, prosegue mercoledì 13 luglio (ore 21 – Terrazza Hotel Marincanto) conautrice di...

Pubblicità

positanonews : #Copertina #Cultura #appuntamenti #positanomaresoleecultura Proseguono gli appuntamenti con Positano Mare, Sole e C… - inspirato : Villa Mare — Positano, Italy - marilovesgr33n : @boxhiu Questa non è proprio a Positano, ma in mezzo al mare. Appartiene al Comune. In questo periodo in costiera n… - ParliamoDiNews : Positano, una barriera a mare per difendere l’isola de Li Galli #positano #barriera #mare #difendere #lisola #galli… - ottochannel : Corse serali via mare per raggiungere Positano -