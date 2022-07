Patrizia De Blanck pronta a tornare al GF Vip (ma in compagnia) (Di lunedì 11 luglio 2022) Mancano esattamente due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7 e alla lista dei possibili nuovi gieffini si aggiunge il nome di Patrizia De Blanck. La contessa è entrata nella casa durante la terza edizione per un confronto con la Marchesa D’Aragona, poi ha partecipato come concorrente al GF Vip 5 ed ha fatto il suo comeback per una sorpresa a Giucas Casella qualche mese fa. Per la serie ‘non c’è due senza tre e il quattro vin da sé‘, secondo Dagospia la madre di Giada De Blanck potrebbe varcare nuovamente la porta rossa, ma questa volta in compagnia dell’amico Lorenzo Castelluccio. “Nathalie Caldonazzo si è candidata come oponionista del GF Vip. Adriana Volpe invece sta facendo finta di non rosicare per la riconferma di Sonia Bruganelli. Invece Patrizia De Blanck potrebbe entrare ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 luglio 2022) Mancano esattamente due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7 e alla lista dei possibili nuovi gieffini si aggiunge il nome diDe. La contessa è entrata nella casa durante la terza edizione per un confronto con la Marchesa D’Aragona, poi ha partecipato come concorrente al GF Vip 5 ed ha fatto il suo comeback per una sorpresa a Giucas Casella qualche mese fa. Per la serie ‘non c’è due senza tre e il quattro vin da sé‘, secondo Dagospia la madre di Giada Depotrebbe varcare nuovamente la porta rossa, ma questa volta indell’amico Lorenzo Castelluccio. “Nathalie Caldonazzo si è candidata come oponionista del GF Vip. Adriana Volpe invece sta facendo finta di non rosicare per la riconferma di Sonia Bruganelli. InveceDepotrebbe entrare ...

