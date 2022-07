Patrizia De Blanck in compagnia nel cast del Grande Fratello Vip 7? Le ipotesi (Di lunedì 11 luglio 2022) La curiosità riguardo ai concorrenti che prenderanno parte alla settima edizione del Grande Fratello Vip non fa che aumentare. Negli ultimi giorni, si sono susseguiti numerosi rumor che hanno incrementato le speranze del pubblico. Dopo la conferma quasi inequivocabile di George Ciupilan, sembra che anche Patrizia De Blanck sia pronta per intraprendere questa avventura. La contessa, in realtà, con non poco clamore, ha già varcato la porta rossa nel 2020. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per rimettersi in gioco e per far ricredere gli spettatori sul suo conto. Pare, però, che la madre di Giada De Blanck sia intenzionata a portare con sé un caro amico: Lorenzo castelluccio. Potrebbe interessarti: Una coppia di sportivi al Grande Fratello ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 luglio 2022) La curiosità riguardo ai concorrenti che prenderanno parte alla settima edizione delVip non fa che aumentare. Negli ultimi giorni, si sono susseguiti numerosi rumor che hanno incrementato le speranze del pubblico. Dopo la conferma quasi inequivocabile di George Ciupilan, sembra che ancheDesia pronta per intraprendere questa avventura. La contessa, in realtà, con non poco clamore, ha già varcato la porta rossa nel 2020. Questa potrebbe essere un’ottima occasione per rimettersi in gioco e per far ricredere gli spettatori sul suo conto. Pare, però, che la madre di Giada Desia intenzionata a portare con sé un caro amico: Lorenzoelluccio. Potrebbe interessarti: Una coppia di sportivi al...

