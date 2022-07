Moncini sempre più vicino al Perugia | trasferimento a un passo

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il pullman si fermerà nella regione giusta, ma per Gabrielele ore da spendere nel ritiro di Cascia potrebbero essere pochissime. L’attaccante pistoiese – come riferito da Gianluca Di Marzio – è a undala formalizzare l’ingaggio di un giocatore che mister Fabrizio Castori sogna di avere in squadra, memore dei trascorsi condivisi al Cesena. L’ex Spal e Cittadella, che a Benevento ha disatteso le aspettative per varie ragioni, resterà dunque in B per provare a rilanciarsi in una piazza di grande tradizione. Su di lui c’era anche il Bari, ma il direttore sportivo Polito nelle ultime ore aveva allentato la morsa tuffandosi su un nuovo obiettivo, il 27enne Mirko Maric, punta croata con cittadinanza bosniaca di proprietà del Monza ma lo scorso anno in ...