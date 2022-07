Milan, senti Adli: 'Qui mi sento in famiglia. Zidane e Baggio i miei idoli' (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella collezione di immagini della prima settimana rossonera di Yacine Adli ce n'è una che descrive bene la mentalità del ragazzo: in una pausa dal lavoro in palestra, va a prendere una manciata di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella collezione di immagini della prima settimana rossonera di Yacinece n'è una che descrive bene la mentalità del ragazzo: in una pausa dal lavoro in palestra, va a prendere una manciata di ...

