Maneskin, l'incredibile gaffe dopo il concerto al Circo Massimo (Di lunedì 11 luglio 2022) La gaffe corre sui social e viene ripresa anche da Damiano David su Instagram. Il frontman dei Måneskin, infatti, ha pubblicato una storia in cui compaiono Victoria De Angelis... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Lacorre sui social e viene ripresa anche da Damiano David su Instagram. Il frontman dei Måneskin, infatti, ha pubblicato una storia in cui compaiono Victoria De Angelis...

Pubblicità

libranamj : RT @darknesslali: incredibile come per il concerto dei maneskin di 80 mila persone stiano sfraccellando la minchia causa covid ma per il co… - mrspaolina : RT @darknesslali: incredibile come per il concerto dei maneskin di 80 mila persone stiano sfraccellando la minchia causa covid ma per il co… - piacalvi1 : RT @darknesslali: incredibile come per il concerto dei maneskin di 80 mila persone stiano sfraccellando la minchia causa covid ma per il co… - LucaParry85 : Incredibile anche angelina Jolie non capisce un cazzo di musica Che surprise incredibbbbbbile ???????? Ci avete frantum… - yeahimspleeny : RT @darknesslali: incredibile come per il concerto dei maneskin di 80 mila persone stiano sfraccellando la minchia causa covid ma per il co… -