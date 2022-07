Lombardia: Fontana, 'investire su territori per renderli più attrattivi e competitivi' (Di lunedì 11 luglio 2022) Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Verificare di persona il risultato degli investimenti regionali e ascoltare le istanze territoriali, così da proseguire con determinazione il lavoro per valorizzare le cosiddette 'aree interne' della Lombardia. Questi gli obiettivi della visita del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nei territori lariani ricompresi in due 'aree interne': 'Alto Lago di Como e Valli del Lario' e 'Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio'. Presenti tra gli altri Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba e il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. "La strategia delle aree interne -spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Milano, 11 lug. (Adnkronos) - Verificare di persona il risultato degli investimenti regionali e ascoltare le istanzeali, così da proseguire con determinazione il lavoro per valorizzare le cosiddette 'aree interne' della. Questi gli obiettivi della visita del presidente di Regione, Attilio, neilariani ricompresi in due 'aree interne': 'Alto Lago di Como e Valli del Lario' e 'Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio'. Presenti tra gli altri Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, il sottosegretario alla presidenza di Regionecon delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba e il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi. "La strategia delle aree interne -spiega ...

