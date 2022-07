LIVE World Games 2022 in DIRETTA: in corso paracadutismo e canoa maratona. Attesa per la semifinale di Duccio Marsili nello speed skating (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:23 paracadutismo – Arrivano le prime informazioni dal campo di gara. I round di precisione e distanza sono stati rinviati. Seguiranno aggiornamenti. 16:19 FLOORBALL – Alle 16.30 spazio anche alla prima semifinale del torneo maschile tra Svezia e Repubblica Ceca. 16:15 BEACH HANDBALL – Tra quindici minuti cominceranno due match valevoli per il girone A: si tratta di Germania-Messico ed Argentina-Australia. 16:10 INLINE HOCKEY – Svizzera-Colombia sono sull’1 pari dopo sette minuti di gioco. L’altra semifinale per il quinto posto vedrà opposte Canada e Lettonia. 16:05 TIRO CON L’ARCO – A partire dalle 16.30 spazio alle eliminatorie del ricurvo. Chiara Rebagliati entrerà in scena soltanto alle 18.30, ancor più tardi invece Marco Morello. 15:59 ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:23– Arrivano le prime informazioni dal campo di gara. I round di precisione e distanza sono stati rinviati. Seguiranno aggiornamenti. 16:19 FLOORBALL – Alle 16.30 spazio anche alla primadel torneo maschile tra Svezia e Repubblica Ceca. 16:15 BEACH HANDBALL – Tra quindici minuti cominceranno due match valevoli per il girone A: si tratta di Germania-Messico ed Argentina-Australia. 16:10 INLINE HOCKEY – Svizzera-Colombia sono sull’1 pari dopo sette minuti di gioco. L’altraper il quinto posto vedrà opposte Canada e Lettonia. 16:05 TIRO CON L’ARCO – A partire dalle 16.30 spazio alle eliminatorie del ricurvo. Chiara Rebagliati entrerà in scena soltanto alle 18.30, ancor più tardi invece Marco Morello. 15:59 ...

