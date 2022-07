Pubblicità

L'Osservatore Romano

Unaper un Paese sorpreso e incredulo; unain cui dimenticare tutto, per gioire e far festa insieme. Anche perché per tornare alla normalità ci vuole davvero poco. Passata la ...Convinta che sarebbe, decise di recarsi dal proprio medico. 'La mia guardia di sicurezza ... Così le prescrisse dalle 7 alle 9 ore di sonno pere le raccomandò di evitare la caffeina e ... La notte impazzita di un Paese incredulo A quarant’anni dalla mitica vittoria della nostra nazionale di calcio, ritorniamo a quella magica serata e alle auto che popolavano i caroselli per le strade di tutta Italia ...Maurizio Ricciardi ne vendette - da solo - oltre 40mila. Quella notte non ci pensò due volte, capì per primo il momento, l’onda, la sensazionale richiesta - era impazzita di gioia soprattutto la capit ...