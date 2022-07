Il gol più bello della Juventus in Champions? I tifosi non hanno dubbi (Di lunedì 11 luglio 2022) In attesa dell’inizio della Champions, andiamo a scoprire il gol più bello della Juventus segnato in questa competizione. Nella scorsa stagione, l’avventura europea della Juventus si è conclusa agli ottavi di finale contro un Villarreal praticamente perfetto; sono diversi gli anni in cui i bianconeri faticano ad essere protagonisti come vorrebbero a livello internazionale. La storia della Juve in Champions è fatta di gioie, dolori e una serie di gol impossibili da dimenticare; in attesa della nuova edizione della principale competizione europea, ricordiamo il gol più bello dei bianconeri. LaPresseBisogna tornare indietro di cinque anni, al 2017 e ricordiamo quell’anno per il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 luglio 2022) In attesa dell’inizio, andiamo a scoprire il gol piùsegnato in questa competizione. Nella scorsa stagione, l’avventura europeasi è conclusa agli ottavi di finale contro un Villarreal praticamente perfetto; sono diversi gli anni in cui i bianconeri faticano ad essere protagonisti come vorrebbero a livello internazionale. La storiaJuve inè fatta di gioie, dolori e una serie di gol impossibili da dimenticare; in attesanuova edizioneprincipale competizione europea, ricordiamo il gol piùdei bianconeri. LaPresseBisogna tornare indietro di cinque anni, al 2017 e ricordiamo quell’anno per il ...

Pubblicità

MatteoBarzaghi : Allenamento congiunto Inter Milanese 10-0. Le 3 cose più interessanti - Correa (prima rete) dietro a Lautaro (2 go… - acmilan : ? Goal of the season: Winner ? There was only ever going to be one winner: congratulations, @TheoHernandez! ?? Il… - acmilan : ? Goal of the season: final ? @TheoHernandez's blistering burst ?? @_OlivierGiroud_'s derby decider Only one wins… - pinopao : RT @MarzianoAnsioso: 11 luglio 1982. 40 anni fa Italia-Germania O. 3-1. Il gol di rapina di Pablito. L'urlo-gol di Tardelli. L'esultanza di… - luigi_dsp : @pisto_gol #tuttosport sempre il più imbarazzante... -