I problemi che minacciano la biodiversità marina e costiera (Di lunedì 11 luglio 2022) Individuati quindici problemi che minacciano la biodiversità marina e costiera – Gli habitat marini con la loro biodiversità sono a rischio non solo per fattori già noti come l’inquinamento, i cambiamenti climatici e lo sfruttamento eccessivo delle risorse, ma anche per nuove minacce ancora poco studiate e che stanno emergendo in questi ultimi tempi. Molte di queste problematiche sono il risultato del comportamento umano, come, ad esempio, la crescente necessità di estrarre il litio dai fondali oceanici per realizzare batterie per le macchine elettriche; o la costruzione di isole artificiali e/o città galleggianti, ma anche l’acidificazione delle acque. Più o meno, 15 fattori, estratti da una lista di 75, che incombono minacciosi sugli ecosistemi marini che un gruppo di 30 scienziati, provenienti da 11 paesi, ha segnalato e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 luglio 2022) Individuati quindicichela biodiversità marina e– Gli habitat marini con la loro biodiversità sono a rischio non solo per fattori già noti come l’inquinamento, i cambiamenti climatici e lo sfruttamento eccessivo delle risorse, ma anche per nuove minacce ancora poco studiate e che stanno emergendo in questi ultimi tempi. Molte di queste problematiche sono il risultato del comportamento umano, come, ad esempio, la crescente necessità di estrarre il litio dai fondali oceanici per realizzare batterie per le macchine elettriche; o la costruzione di isole artificiali e/o città galleggianti, ma anche l’acidificazione delle acque. Più o meno, 15 fattori, estratti da una lista di 75, che incombono minacciosi sugli ecosistemi marini che un gruppo di 30 scienziati, provenienti da 11 paesi, ha segnalato e ...

